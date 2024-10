Importanti novità in arrivo per il Centro Anziani di viale della Resistenza. La prima è che porterà il nome di “Simon Mossa”, la seconda è che la Giunta Conoci ha approvato ildocumento di progettazione preliminare per la ristrutturazione.

“Teniamo fede agli impegni presi – ha dichiarato il sindaco Mario Conoci – e tutta la nostra attenzione è rivolta a mettere in atto quanto abbiamo deciso insieme alla nostra coalizione. Il Centro di viale della Resistenza sarà riqualificato ed avrà tutte le caratteristiche per tornare ad essere efficiente, moderno, in grado di garantire qualità e confort per i nostri anziani.”

I lavori saranno finanziati con 7 milioni 900mila euro provenienti da l’Accordo di Programma Quadro relativo al progetto di Sviluppo territoriale “Rete Metropolitana del Nord Sardegna”.

“La riqualificazione del Cra – ha concluso Conoci – è un preciso impegno volto a rivitalizzare una struttura che per molto tempo ha costituito un riferimento di eccellenza per i tanti ospiti, autosufficienti e non autosufficienti. Il Centro Residenziale ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una testimonianza di vicinanza e di sensibilità della città di Alghero verso gli anziani, a cui rivolgiamo un'attenzione particolare nelle nostre politiche sociali”.