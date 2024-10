Ieri il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che determina le tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, in conformità al piano economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato nella seduta precedente. Unitamente all’approvazione della tariffe Tari, è stato integrato il regolamento dell’Imposta Unica Comunale con l’introduzione della suddivisione in tre rate mensili dell’importo dovuto per il servizio per l’anno 2014.

Le tariffe della Tari riguardano le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Economico e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità alle disposizioni legislative. “Abbiamo riposto attenzione sia alle utenze non domestiche che a quelle domestiche - spiega l’Assessore alle Finanze Raffaele Salvatore - cercando di contenere le tariffe. Per le utenze non domestiche – commenta - verrà applicata una tariffa inferiore a quella della Tares 2013. Per le utenze domestiche invece, la quota fissa è rimasta invariata, mentre ha subito un lieve incremento di pochi euro nella parte variabile dovuti all’incremento dei costi del servizio”. La delibera è stata approvata con 16 voti favorevoli della maggioranza, 4 voti contrari dell’opposizione e 3 astenuti.