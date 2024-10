Il consigliere di minoranza di Forza Italia, Michele Pais, lancia ad Alghero l'idea dell'istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi che coinvolga tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine.

Per rendere concreta l'iniziativa, l'ex assessore alle Finanze, ha già chiesto formalmente, con una mozione, al Sindaco della città, Mario Bruno, di interessare il Consiglio Comunale affinché apra un dibattito sul tema e si adoperi per la predisposizione e l'approvazione del Regolamento relativo al nuovo istituto proposto.

“Le Istituzioni pubbliche – spiega Pais - hanno il dovere di promuovere e favorire azioni volte alla partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale. Il compito del Comune riguarda anche il sostegno delle iniziative volte a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo e decisionale in esperienze aggregative utili per la formazione di una cultura tesa alla convivenza civile, alla legalità, nonché alla compressione delle regole basilari del funzionamento delle istituzioni democratiche. Per questo motivo l’istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi è uno strumento utile per il raggiungimento di tali obiettivi, al fine di accrescere la coscienza civile delle nuove generazioni e contrastarne ogni forma di devianza. La collaborazione del Comune con gli Istituti scolastici per la realizzazione del Consiglio comunale dei ragazzi – conclude Pais -, oltre che essere indispensabile, deve essere massima, affinché sia in grado di produrre i risultati auspicati.”