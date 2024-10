Manca ancora l’ufficialità, che arriverà nelle prossime ore, ma la prima seduta del nuovo Consiglio comunale ad Alghero si terrà nella mattinata di sabato 6 luglio.

Considerando l’indisponibilità dell’aula consiliare di via Columbano, causa lavori, il Consiglio d’esordio per il nuovo sindaco Raimondo Cacciotto si terrà al Teatro Civico, che in questi anni ha già ospitato diverse sedute dell’assemblea civica.

In quella occasione Cacciotto presenterà la Giunta sulla quale è in divenire l’accordo con le varie forze politiche. Ballano i numeri, soprattutto dei posti nell’esecutivo, principalmente tra i due partiti che hanno raccolto maggiori preferenze: Pd e Noi Riformiamo Alghero. Entrambi punterebbero a tre incarichi, compresa la presidenza del Consiglio che dovrebbe andare al Pd, ma con ogni probabilità si chiuderà con due assessorati a testa.

Per la presidenza dell’Aula il nome più gettonato è quello di Gabriella Esposito (Pd), la donna più votata all’interno della coalizione, con l’alternativa sempre in casa dem: Mimmo Pirisi.