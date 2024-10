Il prossimo lunedì 16 dicembre, presso la Sala Fondazione Siotto, Via Marconi n. 10 ad Alghero, alle ore 19:30, si terrà il secondo appuntamento in calendario della stagione in corso (la IXa consecutiva) de I Lunedì con la Poesia proposti e interpretati da Pier Luigi Alvau.

"Alvau - si legge nella nota stampa - non ha voluto rinunciare al programmato appuntamento, nonostante il periodo a ridosso di Natale sia ridondante d’iniziative artificiosamente raggruppate da cui, obbiettivamente, ha sempre mantenuto distanti le sue proposte, a testimonianza che le attività di "Alguer Cultura" hanno la finalità di colmare i vuoti proprio nei periodi fuori da quelli forzatamente “festaioli” o fin troppo fintamente impegnati"

Il recital di lunedì 16 dicembre sarà dedicato all’opera di Walt Whitman, uno dei pilastri dell’attività letteraria americana dell’Ottocento, la cui modernità e contemporaneità della sua poesia è ancora un vivo modello di testimonianza per l’attualità. Il programma che Alvau interpreterà in questo recital è interamente estrapolato dall’opera omnia di Whitman “Foglie d’erba”.

Ripristinando una tradizione consolidata, Alvau sarà affiancato in questa circostanza da una voce femminile. Per l’occasione sarà Elisa Fracchiolla del “Gruppo di lettura a voce alta” che leggerà alcuni brani dell’Autore in programma.

Le performances interpretative di Pier Luigi Alvau saranno accompagnate dai commenti musicali di Davide Casu, che sono già stati particolarmente apprezzati nella serata inaugurale di questa IXa stagione de I Lunedì con la Poesia .