I familiari della 13enne che sabato scorso avrebbe subito un’aggressione da parte di ignoti smentiscono le notizie apparse questa mattina sulla stampa secondo le quali la studentessa avrebbe confessato di essersi fatta male da sola. I familiari sostengono, dunque, che non c’è stata nessuna ritrattazione da parte dell’adolescente e che in casi come questi ci deve essere un’assoluta tutela nei confronti della minorenne.

I fatti sono quelli che sabato scorso hanno visto vittima la studentessa 13enne. Mentre si recava a scuola sarebbe stata aggredita con una taglierina. L’episodio sarebbe accaduto intorno alle 8 in una via del centro storico della città algherese. La giovane avrebbe riportato ferite al braccio e al collo. Secondo quanto confessato ai carabinieri proprio dalla studentessa l'aggressore sarebbe stato un ragazzo alto, con le spalle larghe, che indossava una felpa verde e dei guanti.