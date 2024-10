Dopo il grande successo della precedente edizione, l'Associazione Fuori di Zampa ripropone la Festa dell'Adottante, in occasione del secondo anniversario della costituzione del gruppo di motivati volontari, in prima linea nella tutela degli animali in difficoltà.

Domenica 26 ottobre l'appuntamento è in Piazza dei Mercati, nel cuore della città, per vivere insieme una giornata di sensibilizzazione e divertimento in compagnia dei nostri amici a 4 zampe.

Il programma prevede alle 11,30 l'apertura dello stand Fuori di Zampa con numerosi gadget a tema e tante idee regalo che si possono acquistare a fronte di una piccola donazione che verrà interamente devoluta alla cura e al sostentamento degli animali bisognosi. Sarà, inoltre, presentato il calendario 2015 che vede protagonisti numerosi cani adottati attraverso l'associazione.

Contestualmente si apriranno le iscrizioni per la “Sfilata a sei zampe” che si terrà nel pomeriggio.

Alle 12,30 “Aperitiv-dog-pranzo”, in collaborazione con il Caffè de' Pazzi; intorno alle 14,30, via alla gara canina aperta a tutti i cani, meticci e di razza, che sfileranno nelle cinque categorie: “Il più bello del reame”, “Mai troppo vecchio per essere amato” riservata ai cani over 10 anni, “Il nuovo che avanza”, per i cani entro l'anno di età, “Guarda come sono buffo” e “Guarda cosa so fare”. A decretare i vincitori sarà una giuria composta di bambini dai sei anni in su, scelti il giorno dell'evento tra i presenti. Inoltre ci saranno dei premi speciali attribuiti al cane più anziano, al più giovane e all'adozione del cuore; infine, tra i cani adottati tramite la nostra associazione, saranno assegnate le fasce di Miss e Mister Fuori di Zampa 2014. Infine, dopo le premiazioni, il taglio della torta offerta dalla pasticceria Ruda di via Tarragona.

Presenterà la sfilata Pino Lignuso di Super Vetrina Show; la manifestazione è realizzata in compartecipazione con il comune di Alghero. I premi sono stati messi a disposizione dall'azienda specializzata in alimenti per animali Monge e le coccarde sono state artigianalmente confezionate, anche quest'anno, da Sara Lai, della tappezzeria Archivolto.

«Il momento del nostro compleanno è anche un'occasione per tirare le somme dell'attività svolta – spiegano i volontari FdZ – il 2014 è stato un anno particolarmente impegnativo. Sono stati numerosi gli abbandoni, in particolar modo di cucciolate. Ma allo stesso tempo abbiamo registrato numeri da record sul fronte delle adozioni. Nei primi nove mesi sono quasi un centinaio i cani (quasi tutti ospiti del canile Primavera di Santa Maria La Palma) e i gatti che hanno trovato casa grazie alla nostra attività di promozione».

Durante l'evento sarà possibile prenotarsi per la giornata della microchippatura gratuita ad Alghero in programma a novembre. L'associazione raccomanda a tutti di lasciare la piazza pulita e di venire muniti di sacchetti per raccogliere le deiezioni dei propri animali.