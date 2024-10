E’ tutto pronto ad Alghero per vivere il carnevale all’insegna del puro divertimento.

Per questa sera, infatti, l'agenzia di spettacolo Le Follie ha organizzato il gran ballo in maschera che avrà inizio al bar “Orange” per poi proseguire nei locali del PocoLoco.

Alla serata parteciperanno la scuola di ballo Nuevo Espacio Salsero, con i gruppi di animazione e coreografie, il sindacato ospedaliero NURSING UP, che unisce la tutela dei diritti dei suoi iscritti in campo ospedaliero e il gruppo Arkimastria, il gruppo della facoltà di Architettura di Alghero.

Parte dell’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza per l'acquisto di materiale da destinare ai vari reparti dell'azienda ospedaliera, in modo da potenziare il lavoro degli infermieri e di conseguenza migliorare l'assistenza data alle persone.

La serata sarà animata dal DJ MIRKO SERRA DJ, STEFANO SANNA DJ & XABY DJ tutto seguito e coreografato dalla voce del Capitano the voice.

Nel corso della serata saranno distribuiti dei gadget.

Le prevendite si possono acquistare presso l’Orange lounge bar in via XX Settembre 4 ad Alghero o presso la scuola di ballo Nuevo Espacio Salsero.

INGRESSO IN PREVENDITA

12 € 1 che comprende 1 CHUPITO + 1 GADGET (presso il predisco ufficiale Orange lounge bar) +INGRESSO AL PARTY AL POCOLOCO + 1 DRINK

Per info generali :

Marco 347/39/06965

Stefano 346/5944925