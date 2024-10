Nel fine settimana sono stata diverse le attività di soccorso della Guardia Costiera di Alghero. La prima nella giornata di sabato: i militari hanno trasportato sulla propria motovedetta una donna che ha accusato un malore a bordo di unità a vela di bandiera francese. Domenica, invece, altre attività di emergenza in mare sono state coordinate per imbarcazioni con motore in avaria. Inoltre, la sera, verso le 18, la Sala operativa della Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ha ricevuto la segnalazione circa la presenza di un gommone fuori controllo, in località Cala dell'Olandese, che stava ruotando su se stesso, a causa della rottura del timone. Il conducente è stato sbalzato fuori dal mezzo. La Guardia Costiera ha dunque prestato assistenza e soccorso ed in particolare ha vigilato sulle unità da diporto presenti in zona, al fine di evitare collisioni con il mezzo nautico ormai ingovernabile. Buttando una cima sull'elica i militari sono riusciti a bloccare il gommone. L'operazione si è conclusa verso le 19.30.