La Giunta Comunale, su proposta dei Sevizi Finanziari, Turismo e Sviluppo Economico, ha approvato nella seduta di ieri l’Imposta di Soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

Il regolamento istitutivo sarà presto all’attenzione del Consiglio Comunale per il via libera definitivo.

I turisti che soggiorneranno in Riviera del Corallo dal 1 gennaio 2015 pagheranno un contributo variabile dai 2 euro a pernottamento (strutture alberghiere 4 stelle e oltre) ai 0,30cent (campeggi all’area aperta), per un massimo di sette giorni, con una serie di esenzioni e sconti.

Tariffe stabilite annualmente - entro il 31 ottobre - dalla Giunta e abbattute del 50% in bassa stagione, dal 1 ottobre al 30 aprile. Saranno esentati dal pagamento dell’imposta i minori entro il decimo anno d’età e coloro che pernottano per garantire assistenza a malati o persone ricoverate presso i nosocomi cittadini. Si tratterà di un vero e proprio contributo di scopo che servirà per le manutenzioni del verde e il decoro cittadino, per rendere la città più gradevole e vivibile.

Il gettito derivante dall’imposta è altresì destinato a finanziare interventi a sostegno dello sviluppo turistico, azioni di promozione e informazione turistica, potenziamento dei servizi pubblici locali, compresi quelli volti alla sicurezza del territorio, al controllo ed al contenimento dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva. Un regolamento profondamente concertato con gli operatori, che ha recepito gran parte delle istanze presentate dalle associazioni di categoria e aperto a migliorie in sede di Commissione e Consiglio.

La nuova imposta istituita dall’Esecutivo algherese segue la delibera approvata la scorsa settimana che disciplina la “creazione di un modello organizzativo e gestionale volto all’emersione dell’informalità delle seconde case ad uso vacanza”. Il sistema integrato dell’ospitalità che prevede azioni mirate alla costituzione di reti di offerta del settore, attraverso incentivi destinati alle aggregazioni di imprese per l’ospitalità e i servizi, promuovendo un moderno sistema dell’offerta turistica diffusa da integrare con le principali risorse e attrattive ambientali, culturali, agroalimentari e storiche della città. Sarà programmato un adeguato sistema di controllo per contrastare l’abusivismo nel settore e gli operatori inadempienti degli obblighi amministrativi e fiscali.

Foto tratta dal web