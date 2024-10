Gli studenti del liceo artistico di Alghero incontreranno domani, dalle ore 9:30 alle 11:00, nell’Auditorium della scuola, il fumettista-sceneggiatore Bruno Enna di Sassari.

Si tratta di un’iniziativa che si propone, come riportato in una circolare del dirigente scolastico prof. Antonio Uda, “di esaltare la funzione più nobile del fumetto quale mezzo espressivo per stimolare l’immaginazione, la fantasia e le abilità comunicative e narrative dei ragazzi o come supporto allo sviluppo di itinerari di socializzazione, auto-promozione anche ai fini di orientamento e di professione”.

Bruno Enna è nato a Sassari nel 1969 e dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte de l’Accademia delle Belle Arti della sua città, oggi è un affermato professionista. Risale al 1995 l’inizio della sua collaborazione con la Disney scrivendo sceneggiature per diverse testate, tra cui Topolino.