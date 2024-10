Era venerdì pomeriggio quando, presso la chiesa Sacro Cuore di San Marco a Fertilia (frazione di Alghero), il parroco ha constatato che qualcuno approfittando dell’assenza dei fedeli, aveva asportato alcuni oggetti dal forte significato religioso. Si sarebbe trattato del messale, della pisside e della teca eucaristica nonché alcuni oggetti personali prelevati dalla sacrestia.

Fondamentale l’immediato intervento dei carabinieri, allertati dallo stesso parroco, che hanno ricostruito in pochi minuti la dinamica dell’evento e hanno scoperto il responsabile.

L’uomo, una volta raggiunto dai carabinieri presso la propria abitazione, ha ammesso le proprie responsabilità consegnando quanto trafugato illecitamente dal luogo di culto. La rapida ed efficacie indagine si è basata sulla sommaria descrizione fisica del possibile autore del reato da parte di alcuni passanti e sulla profonda conoscenza del territorio dei militari operanti. L’intera refurtiva è stata così restituita all’avente diritto e messa nuovamente a disposizione dell’intera comunità.

Il risultato operativo si inserisce in un quadro di intensificazione di servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli di natura predatoria. Ancora una volta la pronta e celere risposta dei carabinieri, testimonia in maniera concreta la loro vicinanza ai cittadini.