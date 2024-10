Due donne di 23 e 24 anni, provenienti da Torino, sono state denunciate a piede libero per furto aggravato dalla Polizia di Alghero.

Il 16 aprile scorso le due giovani hanno messo a segno diversi furti in alcune abitazioni nella Riviera del Corallo ma non è escluso – secondo la Polizia – che possano aver commesso furti anche in altre località della Provincia di Sassari. Infatti nei giorni successivi sono stati recuperati circa 4mila euro in contanti, prevalentemente in banconota da 50 euro, e numerosi oggetti in oro (collanine, orecchini, anelli, bracciali, ciondoli ed orologi) provento dei furti verosimilmente commessi dalle due donne durante la settimana di Pasqua. Complessivamente sono stati recuperati oltre 130 oggetti di valore che previo riconoscimento dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.

Gli oggetti e il denaro erano stati nascosti bene dalle due donne nello spazio tra la capotta e il rivestimento dell’auto in loro possesso. “Chi avesse subito un furto nei giorni precedenti il 19 aprile, può contattare il Commissariato di Alghero per un appuntamento finalizzato al riconoscimento e all’eventuale restituzione dei propri beni” si legge in una nota della Polizia.