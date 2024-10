I militari della stazione carabinieri di Alghero hanno tratto in arresto un giovane di 28 anni, accusato di una serie di furti, commessi giovedì scorso nella spiaggia di Maria Pia.

Su indicazione di alcuni bagnanti, i carabinieri sono prontamente intervenuti sul lungomare, individuando in breve tempo il soggetto descritto. Alla vista dei militari, quest’ultimo ha tentato una precipitosa fuga nelle strade interne, una corsa interrotta pochi istanti dopo dagli stessi militari che hanno proceduto immediatamente alla sua identificazione e successivo controllo. La perquisizione personale, come riferito dai carabinieri, ha immediatamente fornito riscontro ai sospetti: il giovane era in possesso di uno smartphone, di denaro in contanti e di altri oggetti (tra cui un costoso paio di occhiali da sole) custoditi alcuni di essi in uno zainetto, anch’esso trafugato. Il giovane, che aveva peraltro tentato la fuga a bordo di una bicicletta provento di furto, è stato quindi dichiarato in stato di arresto e condotto in caserma per le ulteriori incombenze.

Al termine delle formalità è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida, celebratasi l’indomani a favore dell’operato dei militari.

Nella giornata di ieri, ulteriori due individui sono stati individuati e sottoposti a controllo dai carabinieri di Alghero. Gli stessi, nulla facenti, dovranno giustificare il possesso di denaro e prodotti anche tecnologici in loro possesso.