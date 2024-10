Tre minorenni, in circostante diverse, rintracciati in possesso di bicclette rubate, sono stati denunciati per il reato di ricettazione. In uno dei casi un 18enne è stato denunciato per il reato di favoreggiamento.

Il primo episodio si è verificato presso i giardini pubblici di via Tarragona di Alghero. La Squadra Volante del Commissariato locale avrebbe visto due giovani uno dei quali su una bicicletta che, alla vista degli agenti, si allontanava. Una volta fermato, la due ruote è risultata rubata ad Alghero il 12 ottobre in via Sassari ed è stata restituita al legittimo proprietario. Il minorenne è stato denunciato per il reato di ricettazione e il compagno maggiorenne è stato denunciato per il reato di favoreggiamento.

Nel secondo caso, invece, la polizia avrebbe notato un giovane che conduceva una bicicletta trasportandone una seconda che teneva con la mano. Dagli accertamenti, uno dei due velocipedi è risultato rubato ad Alghero il 10 ottobre in via Sant’Agostino.

Il minorenne è stato, quindi, denunciato per ricettazione e la bicicletta restituita al legittimo proprietario. Sono in corso accertamenti sulla seconda bicicletta.

Infine, lungo la via Mazzini la Squadra Volante avrebbe individuato due giovani, uno dei quali spingeva una bicicletta che abbandonava accanto ad un’auto alla vista degli Agenti. Anche in questo caso la bicicletta era stata rubata ad Alghero il 23 ottobre in via Vittorio Emanuele.

Il minorenne è stato denunciato per ricettazione e la bicicletta restituita al legittimo proprietario.

La polizia di Alghero evidenzia l’importanza di conoscere le immagini fotografiche ed i numeri di matricola, utili nella ricerca delle biciclette oggetto di furto, tali informazioni potranno costituire corredo delle denunce presentate e pertanto dovranno essere custodite dai proprietari dei velocipedi in circolazione.

Presso il Commissariato di Alghero sono presenti alcune biciclette rinvenute in città e custodite al fine di rintracciare il legittimo proprietario. Le persone interessate potranno rivolgersi all’Ufficio Denunce dello stesso Commissariato cittadino.