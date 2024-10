"Entro maggio i Bastioni di Alghero saranno messi in sicurezza". Ad assicurarlo e' il sottosegretario ai beni culturali e al turismo, Francesca Barracciu, durante il sopralluogo dove pochi giorni fa e' morto un settantunenne precipitando per la rottura di una ringhiera.

"I Bastioni - dice l'esponente del governo - rappresentano un tesoro architettonico non solo per la citta' di Alghero, ma per la Sardegna e per tutta l'Italia. La sciagura verificatasi lo scorso 28 marzo, e' la tragica conseguenza dello stato di abbandono delle mura, gia' peraltro denunciato, e che negli scorsi anni aveva provocato altri incidenti, anche se mai cosi' gravi, senza ricevere risposte concrete. E' arrivato il momento che ciascuno si assuma le proprie responsabilita' e sono venuta a garantire che il Mibact fara' la sua parte".

"Urge garantire prima di tutto la sicurezza dei cittadini algheresi e delle migliaia di persone che tra poche settimane arriveranno in una delle citta' simbolo del turismo culturale e balneare in Italia. Per questo - aggiunge - mi sono assicurata che venga con urgenza presentato dal Comune il progetto di sostituzione delle balaustre, a cui come ministero daremo un rapido via libera. L'obiettivo, concordato col commissario prefettizio, e' di risolvere l'emergenza entro la fine di maggio".

"Per quanto riguarda gli interventi sulla struttura muraria -ha concluso la Barracciu- si tratta di redigere un piu' complesso progetto di riqualificazione che dovra' trovare il concorso di tutti i soggetti istituzionali, compresa la Facolta' di Architettura di Alghero, che oggi avevo invitato al sopralluogo. Da sottosegretario col Dna di sindaco, verifichero' passo passo che quanto deciso oggi venga portato a termine nei tempi stabiliti".