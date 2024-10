In Sardegna

Di seguito la mozione dei consiglieri del gruppo di Forza Italia di Alghero "per la prevenzione della ludopatia e degli effetti patologici dovuti all'abuso compulsivo delle slot-machines", in cui gli stessi consiglieri impegnano il sindaco e l'amministrazione comunale a mettere in atto misure efficaci per la prevenzione della ludopatia e degli effetti patologici.