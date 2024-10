Alla vigilia di Ferragosto la Guardia Costiera coglie l’occasione per ricordare a tutte le persone che si recheranno in spiaggia le buone norme comportamentali per godere appieno del mare nel rispetto dell’ambiente e delle regole sulla sicurezza della navigazione.

A tal proposito si rammenta ai bagnanti una scrupolosa osservanza delle norme di buon senso prima di effettuare il bagno. Ai diportisti, invece, il rispetto delle distanze dalla costa e delle velocità da tenere nei porti e in prossimità delle coste.

Sul sito internet www.guardiacostiera.it, nella sezione “Mare Sicuro”, è possibile trovare alcuni suggerimenti utili per fruire in sicurezza del mare e delle spiagge.

Nella giornata di domani, 14 agosto, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, diretto dal Tenente di Vascello Mirko Orrù, intensificherà i controlli sia in mare, mediante l’impiego di tre mezzi navali (due motovedette e un gommone), che in spiaggia con due pattuglie.

La Guardia Costiera ricorda, inoltre, il numero, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, da contattare per le emergenze in mare: 1530. Per la linea diretta, invece, il numero dell'Ufficio di via Eleonora d'Arborea è 079/953174.