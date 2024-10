Sono accusati dell’omicidio di Agostino Salis, noto come “l’Americano”, 46enne, trovato morto ieri mattina nella borgata di Maristella, ad Alghero, Soddu Antonio, 26anni, e Iacono Dimitri Alessandro, di 22, entrambi algheresi.

I due giovani sono in stato di fermo per disposizione del Pubblico Ministero Gianni Caria.

Le indagini, svolte dalla Squadra di polizia Giudiziaria del Commissariato di Alghero e dalla Squadra Mobile di Sassari, si sono concentrate sulla vita della vittima, in particolare sulle sue ultime frequentazioni.

Determinanti per l’esito dell’inchiesta, sarebbero state lacunose e contradditorie dei due giovani riguardo a un incontro che i due avrebbero avuto con la vittima all’uscita di un bar.

Inoltre, gli accertamenti effettuati sulla vettura utilizzata dai due sospettati hanno permesso alla Polizia Scientifica di rilevare sul luogo del delitto, elementi utili per ritenere certo il transito dell’auto esaminata.

In tale contesto, uno dei due fermati ha fornito una descrizione degli eventi che hanno portato alla morte di Salis.

Gli elementi acquisiti hanno consentito al Pm Caria, l’emissione dei provvedimenti di fermo eseguiti con l’accompagnamento dei due giovani presso la Casa Circondariale di Sassari.

Una prima ispezione del cadavere ha permesso di stabilire che per la commissione del delitto non è stata utilizzata un’arma da fuoco ma una spranga verosimilmente metallica, l’esito dell’esame autoptico, previsto per la mattina di domani, fornirà ulteriori elementi utili alle indagini.