Il boato è stato udito da diversi residenti del quartiere Sant’Agostino che hanno poi dato l’allarme. La bomba carta è stata fatta esplodere intorno alle 24.

In seguito all'esplosione un’auto, una Dacia Sandero parcheggiata in via Rockefeller, è stata danneggiata.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri. Si cerca di capire se la bomba carta è stata posizionata di proposito vicino a quell’auto.