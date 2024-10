Da domani, 6 Novembre, riaprono i termini per la presentazione delle domande per l’esenzione dal pagamento del buono pasto di fruizione del servizio mensa scolastica della scuola primaria.

La riapertura dei termini è a favore delle famiglie i cui bambini frequentano le classi elementari non a tempo pieno, cioè con un solo rientro settimanale. Gli aventi diritto all’esenzione dovranno presentarsi, previo appuntamento con la struttura dei servizi sociali, presso la sede dell’Assessorato, in viale della Resistenza, da domani fino al 26 Novembre, nei giorni dal martedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, il martedì e il mercoledì anche di pomeriggio, dalle ore 15,30 alle 17,00 per la compilazione dell’apposita domanda. Gli interessati, al momento della presentazione della domanda, dovranno produrre, pena l’annullamento della richiesta, l’attestazione ISEE completa, redatta sulla base dei redditi anno 2013. E’ possibile prenotare l’appuntamento anche contattando il n. 0799978570.

Foto tratta dal web