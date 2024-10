Nella prima giornata della campagna di screening con tamponi di ieri, sabato 8 gennaio, sono stati eseguiti 1000 tamponi agli studenti delle scuole di Alghero, con 24 positivi. "Le operazioni si sono svolte con regolarità - fanno sapere dal Comune - nonostante il grande afflusso e il tempo non proprio clemente. I risultati, ancora ufficiosi ma molto attendibili, restituiscono un dato migliore rispetto al quadro delle previsioni generali, con 2.4% di soggetti positivi".

In attesa dei risultati finali, oggi si prosegue sino alle ore 14:00 per la conclusione della campagna. Chi ancora volesse effettuare il tampone è pregato di recarsi entro l’orario di chiusura nelle palestre di via Grandi e via Corsica.