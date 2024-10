Il consigliere di minoranza di Forza Italia, Michele Pais, che ieri ha votato contro la delibera riguardante il Progetto emergenza rom proposto dalla giunta di centrosinistra, sottolinea ancora oggi la sua posizione:

“Bene lo sgombero del campo, ormai non si poteva più attendere oltre stante anche provvedimenti giudiziari che ce lo impongono. Tuttavia abbiamo votato contro al progetto dell'amministrazione di sostenere il canone di locazione degli appartamenti in cui verranno trasferite le famiglie Rom. Sarebbe al più condivisibile assicurargli il medesimo sostegno che il Comune riconosce alle famiglie algheresi in difficoltà. Ma non vedo il perché garantirgli un trattamento speciale e di favore. Dobbiamo trattare tutti allo stesso modo. Questa è stata la nostra posizione”.

Il piano del Sindaco Mario Bruno, esposto ieri in Consiglio Comunale, prevede lo sgombero della comunità nomade (29 gennaio 2015) dal campo dell'Arenusu, un'area altamente inquinata, e la sistemazione delle 11 famiglie rom presenti ad Alghero in altrettanti appartamenti.

Nell'immediatezza, però, gli alloggi non saranno disponibili per tutti, potranno usufruirne soltanto 6 nuclei familiari. Per i restanti 5 ci sarà un “Piano B” perché “gli uffici dicono che abbiamo una disponibilità limitata”, afferma il sindaco, che aggiunge: “Una soluzione per 5 nuclei familiari è quella di allestire un'area sosta provvisoria con camper e unità abitative a Manuntanas”.