“Sono veramente soddisfatta. Maria Grazia Salaris è il candidato ideale per riportare il CentroDestra alla guida di una amministrazione importante come quella di Alghero. Il fatto che (probabilmente per la prima volta in Italia) la coalizione si sia formata attorno ad una apprezzata ed esperta esponente del Nuovo CentroDestra, premia gli sforzi compiuti in questi mesi dal partito e soprattutto dagli amici di Alghero."

Questo il commento di Maddalena Calia, coordinatrice regionale del Nuovo CentroDestra e candidata per le elezioni europee del prossimo maggio, alla notizia della presentazione della lista NCD/Forza Italia/PSdAz/Fratelli d’Italia.

“Credo – prosegue Calia - che un ringraziamento sia doveroso anche nei confronti degli esponenti del PSdAz, Fratelli d'Italia e di Forza Italia che hanno dimostrato nei fatti come l'interesse responsabile di assicurare alla città una amministrazione competente debba prevalere su utili quanto incomprensibili divisioni.

La speranza è che il patto di coalizione sottoscritto ad Alghero possa essere replicato nel prossimo futuro per altri importanti appuntamenti elettorali, in Sardegna come in Italia”.