Alle ore 12 di questa mattina è scaduto il termine per la presentazione delle liste per le comunali del 25 maggio.

L'intricata corsa dei partiti politici verso la scelta di lunghe trattative e dure decisioni si è arrestata.

Non sono mancati colpi di scena. Gli aspiranti sindaco sono sei: Mario Bruno, candidato con una propria lista civica, Enrico Daga, scelto dal Pd, Forza Italia, il Partito Sardo d'Azione, il Nuovo Centro Destra e Fratelli d'Italia con Maria Grazia Salaris, Graziano Porcu per il Movimento 5 Stelle, Stefano Lubrano scenderà in campo con una propria lista civica, infine Sel e Idv hanno scelto Fiorella Tilloca.

Fuori dalla scena politica per queste comunali i Riformatori Sardi che proprio all’ultimo minuto hanno ritirato la candidatura di Alberto Zanetti.

"Informiamo che all’atto della presentazione della lista - si legge in una nota stampa del coordinamento cittadino - sono emersi problemi tecnici che hanno implicato l’irricevibilità della stessa.

Tale situazione, che rischia di compromettere la partecipazione dei Riformatori alla prossima competizione elettorale, non può essere accettata e nelle prossime ore sarà oggetto di valutazione affinché i nostri candidati possano concorrere".