Terminato lo scrutinio delle 53 sezioni, è saltato fuori, come da previsione, il ballottaggio: vittoria, dunque, a metà per Maria Grazia Salaris (Fi-Fdi- Psd'Az-Ncd) e Mario Bruno (Alghero con Mario Bruno, Udc, Upc e Alghero in Comune), ex vice presidente del Consiglio regionale della Sardegna, che recentemnete ha rotto con il suo partito, il Pd.

I voti che distaccano i due sono 993: Salaris 29,63%, Bruno 33,75%.

Al terzo posto, dei 6 candidati a sindaco, Enrico Daga (PD) con il 14.9%, seguito da Graziano Porcu, Movimento 5 Stelle. Per l'ex sindaco di Alghero Stefano Lubrano (Patto Civico Lubrano Sindaco) solo un quinto posto. Ultima, Fiorella Tilloca (SEL).