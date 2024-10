MUSICA E CONCERTI NATALIZI

Appuntamento da non perdere con il concerto “The Sound of my flute” curato e partecipato dal maestro Mauro Uselli in programma il 22 dicembre al Teatro Civico in due tempi, dalle 19.30 alle 20.30 e dalle 21 alle 22. Il concerto prevede un programma musicale classico con l'interpretazione di celebri e famose composizioni del repertorio internazionale tra gli autori più importanti: dalla marcia turca di Mozart alle le stagioni di Vivaldi, le suites cello di Bach, trascrizioni in chiave strumentale delle arie più famose con Puccini e Leoncavallo, il tango di Piazzolla e ogni sorta di virtuosismo musicale strumentale. Gli autori musicisti saranno tre : il maestro Mauro Uselli insieme a due pianisti che interagiranno sul palco e sotto il palco.

Dopo la positiva esperienza dell’anno passato, anche per il 1 gennaio 2015 il Teatro Civico ospiterà il tradizionale concerto di Capodanno alla maniera viennese.

Festival del Barri Vell "Winter" - II edizione a cura dell'Associazione Jana Project

26, 27, 28, 29 dicembre

Gnam. Fiabe e Cibo dal Mondo

26, 28, e 29 dicembre ore 18.00

nei quartieri storici della città – in collaborazione con gli abitanti provenienti da paesi diversi, si dà vita ad incontri di narrazione di storie tradizionali e di condivisione del cibo:

- Racconti di Mama Africa in collaborazione con la comunità senegalese

- Racconti delle Mille e una notte in collaborazione con la comunità arabo – musulmana

- Racconti dell’Alguer e della Sardegna in collaborazione con l’Obra cultural di Alghero

Concerto "Stone Island"

World Jazz tra Scozia e Sardegna 27 dicembre, Teatro Civico, ore 20.30

Storie di Jazz

Ascolti guidati per tutto il mese di dicembre nelle scuole della città.

Nadal en les Borgates cantant a cura dell’Associazione Folkloristica Novalguer, una serie di concerti corali dedicati al Natale nei quartieri cittadini e nelle borgate. Il calendario dei concerti: