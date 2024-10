Il 21 marzo di ogni anno l’UNESCO celebra la Giornata Mondiale della Poesia riconoscendo all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo interculturale, della comunicazione e della Pace.

Dal momento che il proposito principale di questa giornata è valorizzare la ricchezza e la diversità culturale e linguistica attraverso l’espressione poetica, venerdì 21 marzo, primo giorno di primavera, le città di Sassari ed Alghero celebrano un gemellaggio poetico in sinergia con la Catalogna.

Questo importante evento, con il patrocinio della Fondazione Meta di Alghero, del Comune di Sassari e dell’Institució de les Lletres Catalanes, è curato dalla Fondazione di Ricerca Giuseppe Siotto, dall’Espai Llull de l’Alguer, da l’Òmnium Cultural de l’Alguer, dalla libreria Lythos, da Primavera al Mercato e da Progetto OTTOBREinPOESIA di Sassari.

Gli eventi di Alghero e Sassari come progetto comune saranno pubblicati sul sito dell'UNESCO per la giornata mondiale della poesia.

PROGRAMMA ALGHERO



ORE 17.00 MUSEO CASAMANNO



I LUOGHI DELLA FANTASIA. Laboratorio dedicato ai più piccoli liberamente ispirato alle rime di Bruno Tognolini. A cura di Fiorella Gargiulo e della Libreria Lythos.

CANÇONETES I JOCS DE FALDA. Poesie per bambini in algherese. A cura dell’Òmnium Cultural de l’Alguer.

Merenda dell'ottocento per i bambini



ORE 19:00 MERCATO CIVICO

Cibiamoci DiVersi. Degustazioni cibi e vini vari con abbinamento di poesie.

In collaborazione con PRIMAVERA AL MERCATO



ORE 19.30 TORRE DI SAN GIOVANNI

Lettura dedicata all’universalità della poesia di Montserrat Abelló. La sua poesia “Tan sols la paraula nua”, scritta proprio per la Giornata Mondiale della Poesia 2014, verrà letta in alcune delle molte lingue che si parlano ad Alghero.



Reading poetico degli studenti del corso di algherese dell’Òmnium Cultural de l’Alguer.