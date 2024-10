Non ce l’ha fatta la turista francese di 36 anni che lunedì mattina è stata travolta da un'auto ad Alghero mentre usciva dall'albergo in cui sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

I medici del reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari hanno decretato la morte cerebrale della donna. Le macchine alle quali era attaccata sono state staccate intorno alle 22 di ieri sera, poco dopo l'arrivo dei parenti da Perpignan.

Lunedì scorso all'incrocio tra via Ales e via fratelli Cervi, proprio di fronte all'ingresso dell'hotel Riviera da dove stava uscendo la giovane donna, un uomo alla guida di una Toyota Yaris è stato centrato in pieno da una Dodge Caliber guidata da una donna di 25 anni che si è ribaltata travolgendo così la turista.

All'origine dell'incidente ci sarebbe il mancato rispetto di una precedenza da parte della stessa donna che conduceva l’auto Dodge.

Le condizioni della 36enni erano apparse da subito disperate. Aveva riportato traumi al torace e alla testa ed era stata trasferita al reparto di Neurochirurgia del Santissima Annunziata di Sassari, dove era stata sottoposta a intervento chirurgico.