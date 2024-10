Il forte vento e le onde sono la passione di tanti amanti del surf, ma spesso la prudenza non è mai sufficiente.

Questo pomeriggio, alle ore 15.35, la sala Operativa della Guardia Costiera di Alghero ha ricevuto una chiamata di soccorso con la quale veniva richiesto l'aiuto degli uomini della Capitaneria per due surfisti che in località Mugoni non riuscivano più a ritornare a riva a causa del forte vento di maestrale e di un avaria alla tavola da windsurf.

Prontamente, i due giovani sono stati recuperati e fortunatamente non hanno avuto necessità di assistenza medica.

Il Comando della Capitaneria di Alghero ricorda di mettersi in mare solo se ci si trova in buone condizioni psico-fisiche e di prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche in atto e a quelle previste.