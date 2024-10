“Il ritorno alla tradizione ci è stato chiesto continuamente da tantissimi algheresi che vogliono recuperare l’appuntamento di metà agosto – ha spiegato oggi il sindaco Stefano Lubrano – ma oltre a questo aspetto affettivo c’è anche un importante risvolto di tipo promozionale che lo spettacolo pirotecnico rappresenta per Alghero”. Organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione META, è previsto per ore 22.30 del 15 agosto presso l’Area Portuale. “Lo spettacolo, grazie alla potenza dei fuochi – ha detto Salvatore Mulas, membro del cda della Meta - sarà inoltre visibile da qualsiasi parte del golfo di Alghero, nelle spiagge, in città. Non sarà quini necessario riversarsi nell’area portuale per vedere i giochi di luci e di colori che si preannuncia straordinario”. Attraverso la rappresentazione dello stemma di Alghero, le coreografie studiate per l’evento saranno caratterizzate dal colore verde che richiama le due fronde di palma e dall’esplosione di luci dorate rappresentanti la corona. Attraversando il lungomare appare l’argento e l’azzurro del mare che diventa un’immensa distesa di stelle luccicanti. Con il sole si esaltano invece il rosso colore del corallo, alternato al giallo a simboleggiare le bande verticali dello stemma. Il finale illuminerà il cielo con un esplosione di tonalità di colori, di sequenze di grandi aperture di sfere a spacco, unite a forti criptazioni.