Domani, sabato 20 agosto alle ore 21, Rkomi, salirà sul palcoscenico griffato #AlghroExperience, attesissimo protagonista dello show che in questa densa e intensa estate algherese prenderà forma negli spazi del rinnovato anfiteatro "Ivan Graziani" in zona Maria Pia grazie alla collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili e Fondazione Alghero.

RKomi è certamente una delle realtà che più han lasciato il segno nella produzione musicale italiana di questi ultimi anni, campione di visualizzazioni, di vendite, di incassi e vero idolo delle nuovissime generazioni che affollano i suoi concerti sotto al palco. Dopo Tananai e Villabanks, Ernia, Irama e Fabri Fibra (fra gli altri), tocca ora a lui infiammare una platea che ha dimostrato di poter essere caldissima e partecipe, tanto da incantare obiettivi dei fotografi e sguardi degli artisti con annesse band.

Rkomi, con Insuperabile Tour, prosegue la sua inarrestabile corsa e fa tappa ad Alghero. Dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è stata certificata canzone d'oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è stato certificato disco di platino; l'album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva con il suo nuovo tour estivo, che da seguito al soldout del precedente tour nei club. Insuperabile Tour è il modo migliore, per l’artista, di celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai suoi fan.

I biglietti per la tappa algherese di domani sono disponibili sui circuiti Ticketone.it, Mailticket.it e presso la sede delle Ragazze Terribili, a Sassari in via Roma 144 (€ 30 + dp). Infoline 079/278275.