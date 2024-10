Sarà inaugurata domani sera, giovedì 13 giugno, alle ore 19.30 la ruota panoramica della City Eye installata nel piazzale della Pace, ad Alghero. Al giro inaugurale, insieme al patron Loris Tulimieri, saranno presenti esponenti dell'amministrazione comunale.

Per l'occasione, la direzione della City Eye, comunica che i primi tre giri della ruota panoramica saranno gratuiti. Per cui è consigliato l'arrivo qualche minuto prima delle 19.30 per prenotare il giro gratuito.

Un'attrazione unica nel suo genere che, nella Riviera del Corallo, è sbarcata, per la prima volta, lo scorso anno. La ruota panoramica è alta quasi 50 metri metri e può contare su 36 cabine climatizzate per 198 passeggeri, tra le quali anche le cabine deluxe con poltrone in pelle, pavimento in parquet di rovere, Tv e persino frigobar.

Con una massa complessiva di 220 tonnellate, è l'unica ruota panoramica in Italia, una delle poche in Europa, ad avere le cabine chiuse, insonorizzate e climatizzate. Tra i servizi offerti c'è anche la filodiffusione multilingue con la descrizione della città. Tra le cabine, una è riservata esclusivamente ai disabili con un accesso dedicato.