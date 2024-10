Il Comune di Alghero ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi economici a privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive per la grandinata del 29 ottobre 2018.

Le domande potranno essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it o agli uffici protocollo in via Cagliari numero 2, entro il 10 febbraio. “Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni al patrimonio privato con l’esclusione delle attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico”, fanno sapere dal Comune.