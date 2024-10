Puntare sul Benessere Animale è uno degli obiettivi dell’Assessorato comunale all’Ambiente che intende trovare soluzioni alle diverse criticità registrate, per la presenza dei cani randagi e delle colonie di gatti in città e nel territorio.

Ad oggi, fanno sapere dal Comune, “Ad Alghero non esiste una colonia felina riconosciuta, come da normativa, nonostante che di fatto ve ne siano diverse”.

“Le stesse, se riconosciute, affidate in cura alle associazioni presenti nel territorio – ha sottolineato l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis – potrebbero restituire decoro a quelle aree che ad oggi sono fuori controllo, oltre che rappresentare specifici attrattori turistici per quel segmento specifico rappresentato dagli “amanti degli animali”, il cui numero è sempre in crescita”.

Tra le possibili soluzioni, quella di una campagna di sterilizzazione che interesserà anche i privati. “A breve l’Amministrazione conta di varare le prime iniziative al riguardo”, ha aggiunto Montis.

Per quanto riguarda il randagismo, il problema verrà affrontato partendo dal presupposto che l’Amministrazione investe tantissime risorse per l’ingresso e mantenimento in cura dei cani randagi nelle strutture convenzionate. “Di fatto – ha concluso l’Assessore all’Ambiente – le stesse risorse potrebbero essere utilizzate per incentivare e sostenere l’adozione dei randagi, piuttosto che per il mero mantenimento divenuto temporalmente un incognita. Oltre alle strutture ufficialmente presenti nel territorio comunale operano tantissime associazioni che con le proprie forze svolgono un lavoro di cura degli animali straordinario. A loro va il mio personale ringraziamento a cui seguiranno tutti i possibili sforzi di sostegno e vicinanza”.