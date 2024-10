Nella mattinata di ieri ad Alghero, i Carabinieri della stazione, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e del Nucleo cinofili di Abbasanta, hanno tratto in arresto in flagranza del reato un piccolo imprenditore di 50 anni, algherese, per detenzione di armi e munizionamento e ricettazione.

L’arresto è conseguito all’ esito di una perquisizione domiciliare durante la quale è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica beretta calibro 6,35 con matricola abrasa, cartucce di vario calibro e polvere da sparo, il tutto non denunciato.