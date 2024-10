La tecnica è sempre la stessa: si avvicinano alla vittima con un neonato in braccio, si sbattono volontariamente contro questa e poi prelevano i soldi dalla tasca del malcapitato.

Nella mattinata di ieri, la Squadra Volante del Commissariato di Alghero ha denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari due donne nomadi, S.H. di 26 anni e K.A. di 18, responsabili in concorso del reato di furto aggravato.

In via Sant’Agostino, un venditore ambulante di frutta e verdura di 70 anni, algherese, è stato avvicinato da due donne nomadi, una con un neonato tra le braccia e l’altra con una bambina per mano.

Le ragazze hanno chiesto all’uomo di poter acquistare della frutta spendendo solo 50 centesimi di euro.

Il venditore, però, ha regalato la frutta richiesta alle donne. A quel punto le nomadi si sarebbero avvicinate al venditore e urtandolo, gli avrebbero rubato dalla tasca una banconota da 50 €.

La vittima ha chiamato le forze di polizia che ha condotto in Commissariato le due donne. Identificate e sottoposte alla procedura di fotosegnalamento si è scoperto che una delle ragazze aveva usato ben 15 nominativi diversi sul territorio nazionale per commettere reati legati al furto aggravato.