"Siamo veramente dispiaciuti di non poter tenere l'annunciato confronto tra gli abitanti di Fertilia e dell'Agro ed i due candidati a Sindaco che si affrontano in questo turno di ballottaggio. "Impegni sopraggiunti con la coalizione" hanno reso impossibile la presenza del candidato Salaris quindi, nostro malgrado abbiamo dovuto annullare l'appuntamento per evitare di essere tacciati di partigianeria". Inizia così la nota stampa del Comitato di Quartiere di Fertilia in seguito al mancato confronto tra i due candidati sindaco al ballottaggio, Maria Grazia Salaris e Bruno Bruno, che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. "Saremmo stati curiosi - si legge ancora - di conoscere la posizione di coloro che Amministreranno la nostra Città nei prossimi anni ed avremmo voluto porgere loro sei domande che sono state selezionate dal direttivo del Comitato di Quartiere.

- In particolare avremmo voluto chiedere loro se condividono la nostra sensazione che Fertilia sia sempre stata trattata come una cenerentola. Manutenzioni, cura del verde, trasporti pubblici, servizi e quant'altro lo dimostrano, come persino la cancellazione del nome dell'aeroporto dall'insegna dell'Aerostazione. Oggi a ciò si aggiunge il totale silenzio riguardo la necessità di sostituire le ringhiere fatiscenti anche dalla nostra Rotonda e dal nostro Lungomare; quasi che la vita dei nostri concittadini non avesse lo stesso valore di quella di chi abita ad Alghero. Avremmo quindi chiesto loro come pensavano di rapportarsi con quelle che ad Alghero sono sempre state considerate "periferie".