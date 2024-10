A partire da mercoledì 3 luglio 2024 fino al 15 ottobre ad Alghero prenderà il via il servizio di parcheggi a pagamento nell’area del Piazzale della Pace, con 266 stalli di cui 14 disponibili e riservati agli autobus. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo monete, carte di debito e/o credito e App “Flowbird” presso i parcometri. L’ingresso e l’uscita nell’area potrà avvenire dalle vie La Marmora, Via Asfodelo e Via XXIV Maggio.

Tariffe: AUTOVETTURE Tariffa oraria: 20 minuti € 0,50; 1 ora € 1,50 dalle ore 00:00 alle ore 24:00. CAMPER E CARAVAN Tariffa oraria: 20 minuti € 0,75; 1 ora € 2,25, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. AUTOBUS Tariffa giornaliera: Intera giornata € 30,00, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Per informazioni: dal lunedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00, al seguente numero di telefono: 079/9143309.