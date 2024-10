Nel mese di gennaio le telecamere di Sardegna Live (guarda il video: http://www.sardegnalive.net/it/video/la-mia-vita-per-gli-altri) erano andate a conoscere il lavoro di volontariato dell’associazione Onlus “L’Approdo” di Alghero che da circa tre anni assiste le famiglie in difficoltà.

Il costante punto di riferimento della stessa Associazione è Efisio Ganau, un grande uomo che ha deciso di dedicare tutto suo tempo alle persone che lui vorrebbe soffrissero di meno.

Notizia di questi giorni è però la difficoltà che L'Approdo sta vivendo:

se non si interverrà a sostegno con immediatezza, l'Associazione, a causa degli

alti costi dell'affitto locali sarà costretta ad interrompere il servizio.

Affinchè ciò non accada, i consiglieri comunali del Partito Democratico Enrico Daga e Mimmo Pirisi hanno presentato una mozione di intervento che vi presentiamo qui di seguito:

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco Dott. Mario Bruno

Al Segretario Comunale Dott. Antonio Puledda





MOZIONE

INTERVENTO URGENTE A SOSTEGNO DELLE ESTREME POVERTÀ





Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale, si richiede l'inserimento, con la massima urgenza, della presente mozione all'ordine del giorno in occasione dei lavori del prossimo consiglio comunale.





PREMESSO



che da alcuni anni, in un crescendo esponenziale, vista la drammatica congiuntura economica in cui versa il paese, povertà e disuguaglianza rappresentano per Alghero, un problema molto rilevante ed in continua crescita.



Che data la dimensione e le caratteristiche della città, le tradizionali reti di solidarietà familiari e sociali, seppur presenti ed efficaci, quasi mai riescono a sopperire alla grave situazione di indigenza in cui versano interi nuclei familiari e sempre più rilevante sta