Atti osceni aggravati, poiché compiuti alla presenza di un minore. Con quest'accusa stamani sono finiti in manette due cittadini dell'Est Europeo, una donna 27enne ed un uomo 23enne.

I poliziotti del commissariato di Alghero sono intervenuti in seguito ad una chiamata al 113 da parte di alcuni passanti in una via centro della città catalana e hanno sorpreso la coppia dentro la loro auto mentre consumavano un atto sessuale alla presenza di un bambino, che era in macchina con loro.

Alla donna è stato contestato anche il reato di evasione, in quanto era sottoposta agli arresti domiciliari.