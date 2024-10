La colonia felina del Solaio, il caratteristico angolo della Muralla ai piedi dei bastioni Marco Polo, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione. Ad aprire la strada dell’iniziativa è stata la recente approvazione di un’apposita convenzione tra Dipartimento di Architettura e Comune di Alghero, la cui bozza è stata approvata ieri dalla Giunta su proposta dell’Assessore all’Ambiente Andrea Montis.

L’accordo consentirà di dare concreto avvio alla progettazione di un’ azione che, una volta completata, migliorerà notevolmente l’estetica del sito e si inserirà armonicamente nel contesto della fortificazione sul mare. Allo stesso tempo, il progetto fungerà da modello per molte altre colonie del territorio, rendendole così identificabili come tipicamente algheresi. Il Dipartimento di Architettura si è reso disponibile alla collaborazione, impegnandosi inoltre a svolgere un’azione di accompagnamento e supporto tecnico operativo nello sviluppo degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione, tramite un gruppo di lavoro appositamente costituito. Il sito del Solaio è certamente tra i più problematici anche a causa dell’esposizione al moto ondoso in caso di fenomeni meteo-marini di particolare rilievo.

“L’obbiettivo del Comune di Alghero – illustra così l’iniziativa Andrea Montis – è quello di fare in modo che la tutela dei gatti liberi non si limiti al solo aspetto della loro cura, ma che guardi anche all’interesse che le aggregazioni di felini suscitano nei visitatori, aspirando a far diventare le stesse colonie un interessante elemento di interesse per i turisti”. L’iniziativa si inserisce nel solco delle azioni avviate dall'Assessorato Politiche Ambientali in materia di benessere animale, dopo l'approvazione del regolamento “Colonie feline e gattari” che ha portato alla costituzione del Registro Pubblico Comunale e dopo aver attivato la convenzione con le Guardie Zoofile Ambientali, ed aver portato a compimento l’iter per il riconoscimento ufficiale delle prime colonie.