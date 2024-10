Lo scorso 9 agosto si è tenuta nella città di Alghero, presso la sala convegni della Fondazione Meta, la seconda edizione del convegno “Dona a una donna un amore vero” ideato e organizzato dalla pedagogista algherese Angela Baldino.

L’evento nasce grazie all’incontro con la regista sassarese Viola Ledda, produttrice di un video spot contro la violenza che vede coinvolte diverse donne di Sassari e zone limitrofe, disposte a prestare il proprio volto affinchè nel video apparissero truccate coi segni fisici che spesso la violenza efferata vi lascia stampata, spesso in maniera indelebile (le ferite in questione non solo sono quelle tipiche inferte dai colpi e dalle armi da taglio ma anche quelle causate da bruciature e dal versamento dell’acido sulla pelle, tipiche lesioni che appartengono in genere ad altre culture, e oggi purtroppo presenti anche da noi) .

Sapendo che il mezzo audiovisivo ha un forte impatto emozionale, la Dott.ssa Ledda ha presentato il suo lavoro in diversi Comuni della Sardegna e anche nella penisola riscontrandone un forte apprezzamento da parte del pubblico. In particolare, l’intenzione era quella di inviare un messaggio forte alle donne vittime di abusi, affinchè possa crollare il muro di silenzio dietro al quale queste ultime tendono a soffocare la propria tragedia, e invece prendano la saggia decisione di denunciare il responsabile che procura loro tanto male e che spesso purtroppo si tratta della persona con cui convivono e della quale si dovrebbero fidare maggiormente; colui che dovrebbe provvedere loro amore e protezione, purtroppo in questi casi non è così e spesso tali tristi vicende raggiungono tragici epiloghi, come purtroppo emerge dagli stessi fatti di cronaca degli ultimi anni.

Quando la Dott.ssa Baldino ha riconosciuto l’importanza che poteva riscuotere uno strumento quale il video spot sulla violenza contro le donne, in quanto a promuovere una maggior sensibilizzazione al fine di arginare un fenomeno socio-culturale di tale portata, ha chiesto alla stessa regista di divulgarne la visione anche ad Alghero in cui è stato, appunto proiettato durante la prima e la seconda edizione del Convegno “Dona a una donna un amore vero” (la prima edizione tenutasi sempre presso la sala della Fonfazione Meta nell’autunno del 2013 e riproposta anche presso il vicino Comune di Villanova-Monteleone).

Quest’ultima edizione del convegno è stata fonte di grande soddisfazione da parte dei relatori coinvolti quali: l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Alghero Dott.ssa Antonina Ansini, la Rete delle Donne di Alghero, costituitasi all’inizio di quest’anno e rappresentata dalla Dott.ssa Speranza Piredda, medico presso il reparto Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Civile di Alghero, il Dott. Paolo Demartis del Progetto Aurora, Comprendente il Centro di ascolto Antiviolenza e la Casa di Accoglienza (promosso dal Comune di Sassari - Servizi Sociali e gestito insieme dalla Cooperativa Sociale Andales de Amistade) che offre sostegno, guida e ospitalità alle donne interessate da questo fenomeno e spesso anche ai i figli minori che vivono tale dramma, dalla Commssione Pari Opportunità della Regione Sardegna rappresentate dal presidente Dott.ssa Stefania Chisu e dalle Dott.sse Silvia Acunzo e Maria Grazia Fenu, dalla Dott.ssa Nicoletta Malesa, Presidente del CAM (Centro Uomini Maltrattanti del Nord Sardegna) da poco costituitosi, dalla Dott.ssa Lorena Auzzas del CSM – Asl n.1 Alghero e dalla Prof.ssa Neria De Giovanni, autrice e critica letteraria, il cui intervento ha interessato la figura della donna nella letteratura, alla luce del fenomeno violenza contro le donne.

Tutti operatori entusiasti e desiderosi di collaborare al fine di informare e fornire aiuto pratico e psicologico alle vittime del