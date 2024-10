Cos'è la malattia? Cosa la salute? Dove finisce l'uomo, dove comincia il malato? Tematiche calde, vecchie e attuali, spesso lasciate a latere da una prassi disumana, ma che non riesce a tacere i sempiterni interrogativi che colgono le persone che si trovano ad affrontare la malattia. La malattia non esiste, è un'astrazione, quello che esiste è l'uomo che si ammala, l'uomo che non smette di essere tale anche quando la malattia risale dai piedi per avviluppare il suo corpo nel silenzio dell'isolamento a cui troppo spesso è sottoposto il malato. Si parla poco e male di medicina, ancor meno si usano le parole in medicina.

L'Associazione Salute Attiva Onlus, nasce per rispondere al silenzio degli interrogativi senza risposta, stendendo parole nuove sul silenzio della malattia e dando voce alle più illuminate figure che operano in ambito sanitario per una nuova visione della medicina, improntata sulla conoscenza e sul rispetto dell'uomo nella sua interezza. E lo fa con incedere rivoluzionario, divulgando le ultime scoperte della ricerca medica indipendente internazionale e sostenendo i progetti più all’avanguardia dell'attuale panorama sanitario. Queste le sue mission: - INFORMARE affinché il DIRITTO alla SCELTA TERAPEUTICA, sancito dalla Costituzione Italiana (art. 32) sia reale



- PROMUOVERE azioni al fine di ottenere maggiore trasparenza dei test clinici e maggiore chiarezza ed informazioni sulle reali EVIDENZE SCIENTIFICHE di farmaci e terapie, qualunque esse siano



- STIMOLARE un'ATTIVA E COSTRUTTIVA CAPACITA’ CRITICA in ogni persona interessata, fornendo informazioni sul sistema sanitario, sulle malattie, sulle loro cure, sulle scoperte scientifiche, attraverso revisioni critiche delle notizie divulgate dai mass media e dalle istituzioni



- CREARE e SOSTENERE progetti formativi per l’UMANIZZAZIONE del rapporto MEDICO/PAZIENTE



- DIVULGARE l’importanza della CONNESSIONE MENTE-CORPO in ambito medico, con particolare attenzione alle 5 Leggi Biologiche , e promuovere progetti atti alla VERIFICA SCIENTIFICA di tale connessione



Il 1 giugno l'Associazione Saluta Attiva Onlus attraverso il convegno “Strumenti di Salute Attiva - percorsi in/formativi per una scelta terapeutica responsabile e informata” (che si terrà presso la sala conferenze del Chiostro di San Francesco nel centro storico di Alghero a partire dalle 9:30), darà vita ad un’iniziativa speciale per la cittadinanza e per tutti gli addetti ai lavori, fornendo un’innovativa occasione di dialogo tra cittadini e professionisti della salute. Sono previsti diversi interventi che affronteranno tra l’altro, il problema della mancanza di trasparenza della sperimentazione farmaceutica e quello delle gravi conseguenze dell’overdiagnosi in ambito oncologico; verrà dato particolare rilievo al coinvolgimento dei cittadini nelle scelte della sanità e al rapporto medico paziente per un processo decisionale condiviso. E’ previsto uno spettacolo teatrale sull'umanizzazione della medicina grazie alla partecipazione dell’attrice e scrittrice Rosalba Panzieri, ideatrice e promotrice del progetto nazionale “Il disegno sul cuore - per una cartella clinica umana” che vede coinvolte diverse strutture ospedaliere nazionali e che è fortemente sostenuto da Salute Attiva Onlus. Nella sessione pomeridiana del convegno sono previsti diversi workshop per il coinvolgimento attivo in sanità e l'acquisizione di strumenti utili a promuovere una nuova medicina incentrata sull'uomo. Queste le parole del Presidente dell'Associazione Giulio Cesare Senatore: “La partecipazione diretta dei cittadini è il miglior antidoto contro i conflitti d’interesse che attraversano il mondo della sanità e, allo stesso tempo,