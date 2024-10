"Abbiamo appena concluso una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocata dal nostro prefetto Paola Dessì, insieme ai sindaci dei maggiori centri della provincia, in riferimento in particolare alla notte del 31 dicembre". Lo ha fatto sapere il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che ha fornito aggiornamenti sulle disposizioni per la notte di Capodanno.

"Sono vietate tutte le attività che comportino assembramenti, balli o situazioni non consentite - sottolinea il primo cittadino -. La responsabilità del controllo è demandata ai gestori, sia per ciò che si svolge all'interno che per ciò che si svolge nei dintorni dei locali".

"Il Governo ha vietato l'attività delle discoteche. Non è pensabile che la stessa attività venga svolta in bar o ristoranti. I controlli saranno molto severi e - conclude - ci saranno sanzioni pesanti per chi trasgredisce e per chi induce alla trasgressione".