La polizia municipale di Alghero ha eseguito una serie di interventi contro il commercio abusivo nelle zone del centro cittadino. I blitz effettuati dagli agenti in borghese hanno portato a 28 sequestri di merce di vario tipo ed in alcuni casi, oltre la confisca, elevate sanzioni fino a 5.000 euro. L’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo, che continuerà per tutta la stagione estiva, è stata sollecitata anche dalle associazioni di categoria, alle quali l’Amministrazione ha inteso dare pronto riscontro.