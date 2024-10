Si è tenuta questa mattina (video in basso) all’Istituto Professionale IPIA di Via Don Minzoni, la cerimonia di consegna di 36 assegni di merito a venti studenti donatori di sangue che si sono diplomati a luglio scorso.

In particolare, 20 borse di studio sono state assegnate attraverso il bando di concorso voluto dall’Avis Regionale per i maturandi degli istituti superiori della provincia di Sassari, mentre le restanti 16 sono state conferite da parte della Sede Comunale di Alghero ai maturandi degli istituti superiori algheresi.

Nel corso dell’evento il presidente dell’Avis Regionale, Vincenzo Dore, il presidente dell’Avis Provinciale Sassari, Antonio Dettori, e il presidente dell’Avis Comunale algherese, Giorgio Landi, hanno espresso grande soddisfazione per la sensibilità dimostrata dagli studenti e colto l’occasione per invitare tutti i giovani a far parte dell’Associazione di volontariato. “Serve un ricambio generazionale – hanno sottolineato i tre presidenti -. È necessario riuscire a trasferire ai giovani la cultura del dono e della solidarietà. C’è bisogno di sangue, ma anche di persone che portino avanti le attività di sensibilizzazione e di raccolta”.

Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Alghero, Mario Conoci, la vice sindaca Giovanna Caria, il Capitano della Polizia Locale Annalisa Brundu e gli insegnanti dei vari istituti superiori che hanno collaborato a stretto contatto con la l’Avis Comunale di Alghero.

Gli studenti vincitori delle borse di studio sono 15 ragazze e 5 ragazzi.

L’elenco dei 20 vincitori degli assegni di merito riservati agli studenti soci dell’Avis Provinciale di Sassari: Giada Piras, Maria Lizzeri, Giovanni Pasquale Puledda, Giulia Laconi, Deborah Nurra, Roberta Puggioni, Stefania Delogu, Francesco Ferraris, Giorgia Nughes, Giovannina Masia, Alessia Cherchi, Marco Diana, Irene Riu, Livia Meloni, Enrico Marras, Chiara Catogno, Barbara Porqueddu, Roberta Squintu, Chiara Calaresu, Giovanni Mannoni.

L’elenco dei vincitori dei 16 assegni di merito assegnati dall’Avis Comunale di Alghero: Francesco Ferraris, Giovanni Mannoni, Chiara Catogno, Roberta Squintu, Giovanni Pasquale Puledda, Giulia Laconi, Giada Piras, Roberta Puggioni, Giorgia Nughes, Marco Diana, Alessia Cherchi, Deborah Nurra, Livia Meloni, Chiara Calaresu, Giovannina Masia e Claudio Salaris.