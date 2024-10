Ieri sera poco prima delle 21, un pregiudicato di 40 anni, Federico Pasquale Pais ha aggredito ad Alghero, nei pressi dei giardini Manno, due persone con un coltello da cucina.

Secondo la ricostruzione dei fatti, alla base del gesto ci sarebbe una discussione avvenuta tra i tre per motivi ancora da chiarire.

Il dissidio con le persone aggredite sarebbe iniziato intorno alle 19 e inizialmente sembrava concluso solo a parole, ma l'uomo, in stato di alterazione psicofisica, dopo aver raggiunto la propria abitazione per recuperare l'arma, è tornato dai due per risolvere definitivamente la questione che non aveva digerito.

Alle 20:40 Pais si è recato davanti all'entrata del supermercato dove le due vittime, ignare di quello che sarebbe successo poco dopo, stavano facendo alcuni acquisti. Non appena i due sono usciti dal market, Pais li ha dapprima aggrediti a parole e poi, senza dare il tempo di reagire, ha tentato più volte di colpirli rabbiosamente con dei fendenti.

Solo l'intervento di alcuni passanti e successivamente dei Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile ha impedito che il fatto degenerasse in un duplice omicidio.

Infatti, in pochi attimi l’aggressore è stato rintracciato, fermato e trovato in possesso del coltello che aveva occultato nei pantaloni. I testimoni e i video di sorveglianza del supermercato hanno poi permesso di ricostruire con precisione i fatti e capire quanto siano stati fortunati i due malcapitati.

Le due vittime se la sono cavata con lievi ferite, alla gamba e all'anca, guaribili in 10 giorni, mentre l'aggressore è stato associato alla casa circondariale di Sassari e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.