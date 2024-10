"Il disagio che si tocca con mano è il termometro di una città allo sbando, una città abbandonata a se stessa dal punto di vista sociale, e non solo, da chi oggi spudoratamente ha il coraggio di presentarsi agli elettori con una coalizione fatta di gravi contraddizioni che, qualora malauguratamente dovesse vincere, non potrà permettersi di governare, perché al suo interno ci sono insanabili lacerazioni".

Ha affermato il candidato sindaco di Forza Italia, Nuovo Centro Destra, Partito sardo d’Azione e Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Maria Grazia Salaris, nel corso del suo intervento durante l’incontro organizzato da Fratelli d’Italia con la leader nazionale del gruppo politico Giorgia Meloni.

"La nostra coalizione è omogenea, è l’unica in grado di far risvegliare Alghero - prosegue Maria Grazia Salaris – la disaffezione per la politica la respiriamo tutti i giorni. Sta a noi riprendere il contatto con la gente e convincerla a non abdicare, perché solo dalla nostra parte c’è la Politica. Dall’altra parte ci sono solo macerie".

Durante il suo discorso, improntato sui temi di respiro europeo e nazionale, Giorgia Meloni si rivolge all’elettorato algherese: «Se ritenete che la sinistra abbia governato bene questa città, allora votatela nuovamente – dice - Ma solo dalla nostra parte, con Maria Grazia Salaris, c’è il vero cambiamento e il buon governo».