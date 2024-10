Domani, sabato 3 maggio, alle ore 10.30, presso la sede elettorale di via S.Agostino 7 ad Alghero, il candidato sindaco Stefano Lubrano presenta la lista Patto Civico Lubrano Sindaco per il rinnovo del consiglio comunale.

La lista è rappresentativa di tutto il tessuto sociale della città ed esprime il più ampio spaccato delle esperienze professionali e anagrafiche. I candidati rispondono all'idea di persone che decidono di fare un passo avanti e farsi carico della responsabilità di svolgere un ruolo davvero attivo per la comunità, stringendo con essa un patto per un governo di vero interesse pubblico.

Si mettono in gioco, per Alghero, con Stefano Lubrano, medici, imprenditrici, commercianti, operai specializzati, professionisti, operatori della cultura e dello spettacolo, ricercatori universitari.

“Candidarsi oggi alla guida della Città – dice Stefano Lubrano - significa continuare a portare avanti quel processo di cambiamento iniziato nel 2012, un processo condiviso con la Città per potersi liberare finalmente dagli schemi dei partiti e degli uomini e donne che li guidano, per poter affermare anche ad Alghero che la politica è un'altra cosa.

Offriamo quindi un patto civico, un patto che impegni tutti, sindaco, assessori, consiglieri e cittadini, a lavorare per ristabilire il senso di comunità, e per rilanciare Alghero come città preziosa, che possa finalmente consentire ai cittadini di beneficiare del frutto del proprio lavoro”.